Штамм омикрон стал доминирующим в России

Омикрон стал доминирующим штаммом в России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, более 52% всех случаев COVID..

Омикрон стал доминирующим штаммом в России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, более 52% всех случаев COVID приходится на этот вариант коронавируса и другие не доминирующие штаммы. Вариант дельта составляет менее 48% всех случаев.

26 января в стране зафиксировали более 74 тысяч заражённых. Это новый антирекорд по суточному показателю. Больше всего инфицированных в Москве – почти 19 тысяч. У 80% из них – омикрон. В Санкт-Петербурге – 9700 заражённых. Он на втором месте.

По всей стране растёт нагрузка на поликлиники. Между тем врачи отмечают, что сейчас многие болеют легче, чем во время вспышки дельты.

В инфекционную больницу в Волгограде поступает меньше пациентов с поражением лёгких.

[Сергей Давыдов, врач]:

«Сказать, что это омикрон, достоверно мы не можем. У нас нет этой информации, но по клинике очень похоже, что это действительно омикрон. Потому что когда больные были заражены вирусом дельта, то практически у всех было поражение лёгких».

Примерно 10-12% пациентов вакцинированы от коронавируса.

[Екатерина Чуланова, пациентка]:

«Люди вакцинируются, и я вакцинировалась, но заболела. От этого никто не застрахован».

На фоне вспышки омикрона в стране ужесточают антиковидные меры. В некоторых регионах снова обязывают работодателей перевести не менее половины сотрудников на удалёнку, а также отправляют учиться из дома школьников и студентов. Кроме того, ограничивают работу кафе и ресторанов.

В Москве проводят санитарные проверки в спортивных и развлекательных комплексах, а также – в заведениях общепита и магазинах. В метро будут отслеживать пассажиров без масок. Нарушителей ждут штрафы.

Иммунологи прогнозируют, что в ближайшие несколько недель заболеваемость будет расти, а потом постепенно пойдёт на спад.

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