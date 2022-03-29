Где построили один из самых высоких в мире деревянных небоскрёбов

Среди высоких деревьев на севере Швеции появилась новая достопримечательность.

Это деревянный 20-этажный культурный центр «Сара» в городе Шеллефтео. Он открыл свои двери в сентябре прошлого года и стал одним из самых высоких в мире небоскрёбов из дерева.

В нём расположились шесть театральных сцен, библиотека, две художественные галереи, конференц-центр, рестораны и отель на 205 номеров.

[Анн-Кристиан Тюнехед, директор здания]:

«Здесь есть театр и библиотека, проходят художественные выставки и другие мероприятия. Сюда приезжают известные артисты. Это также место встречи родителей и место, где дети посещают балетную школу».

От солнечных панелей на крыше до энергетических систем в подвале. Сверху донизу всё сфокусировано на устойчивом развитии. Система управления использует искусственный интеллект. Он отслеживает использование энергии и тепла и адаптируется в зависимости от количества людей в здании.

Операторы говорят, что культурный центр даже «общается» со зданиями неподалёку. Когда энергии много, её отправляют в ближайший туристический центр или, например, сохраняют в батареях в подвале.

Строительная отрасль ощущает всё больше давления от экологов, которые требуют сократить вредное воздействие на окружающую среду. Так, они жалуются на цемент, который считается крупнейшим промышленным источником выбросов CO2. Однако с деревянными домами такой проблемы нет. Здесь бетон использовали только для пола, и то частично.

[Роберт Шмиц, архитектор]:

«Когда в 2016 году мы выиграли тендер, все подумали, что мы немного сумасшедшие, что планируем построить такое здание из дерева. Мы ответили, что можно попытаться сделать хотя бы частично. Но в процессе проектирования решили использовать древесину по максимуму».

Деревянное строительство для Шеллефтео – дело привычное. Здесь есть деревянный мост XVIII века и трёхэтажная парковка на 81 место. А ещё бесчисленное множество деревянных жилых домов.

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