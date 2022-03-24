Бразилец построил из мусора плавучий дом на реке

Надувной бассейн, маленький грузовик и плавучий дом. То, что раньше было просто мусором, стало ценным для..

[Луис Фернандо Баррето, житель Рио-де-Жанейро]:

«Мне очень приятно осознавать, что я построил (плавучий дом) из переработанных материалов, которые были выброшены и загрязняли реку».

Надувной бассейн, маленький грузовик и плавучий дом. То, что раньше было просто мусором, стало ценным для жителя Рио-де-Жанейро Луиса Баррето. Он нашёл всё это в реке либо на берегу.

Луис живёт прямо на небольшом плоту на реке Павуна. Собирает здесь мусор и даже фильтрует воду, чтобы удалить из неё мелкий пластик.

[Луис Фернандо Баррето, житель Рио-де-Жанейро]:

«Если на планете есть что-то по-настоящему ценное, то это не алмазы или золото. Я не отрицаю, что они ценные. Но самой ценной всегда была и будет вода. Без неё нет жизни».

Луис, живя на реке, хочет привлечь внимание политиков и экологов к проблеме загрязнения природы. Его мечта – очистить местные реки и залив Гуанабара.

[Луис Фернандо Баррето, житель Рио-де-Жанейро]:

«Приезжайте в Рио-де-Жанейро. Прогуляйтесь по берегу залива Гуанабара и помогите нам. На моей маленькой лодке всё просто, но она полностью сделана из вторсырья. Приезжайте и поплавайте в моём бассейне – вода чистая».

Мужчина вырос в трущобах Рио-де-Жанейро. Сам бразилец называет себя художником и философом.

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