Вокруг Капитолия возводят забор и ждут конвой дальнобойщиков

Вокруг Капитолия – здания Конгресса США – снова возводят ограждение. Так американская столица готовится к приезду..

Вокруг Капитолия – здания Конгресса США – снова возводят ограждение. Так американская столица готовится к приезду дальнобойщиков. Вслед за Канадой здесь тоже сформировался конвой из фур и грузовиков. Сейчас он едет в Вашингтон.

Водители, как и в Канаде, выражают протест против принудительных карантинных мер, таких как вакцинация, ношение масок и так далее. Говорят, что им не нравится именно нарушение их свобод, а не сами прививки.

Вообще и в Канаде, и в США подобные протесты проходят мирно. Но американские законодатели хотят сделать всё возможное, чтобы их работе ничего не помешало.

В прошлый раз такой забор здесь появился после событий 6 января 2021 года. Тогда во время выступления экс-президента Дональда Трампа, группа людей проникла в Капитолий. Всё это происходило на фоне протестов миллионов американцев против результатов президентских выборов.

Ограждение убрали только в июле прошлого года.

Напомним, что конвой американских дальнобойщиков отправился в путь из Калифорнии в конце февраля. Водители хотят пересечь США с запада на восток и доехать до Вашингтона.

Сейчас группа включает больше 20 больших грузовиков, к которым также присоединилось примерно 50 пикапов и домов на колёсах.

Она назвала себя «Народный конвой» и движется в сторону столицы.

В свете протеста Пентагон уже направил сотни военнослужащих Национальной гвардии и тактических транспортных средств для помощи на дорожных постах.

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