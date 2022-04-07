Как выглядит дом-бункер, который строили пять лет

Супруги Страттон из Великобритании увидели объявление о продаже бункера. Они купили строение у фермера, который хранил в нём картофель.

Бункер использовали во время войны 24 часа в сутки в качестве пункта связи. В 1982 году Министерство обороны Великобритании вывело его из эксплуатации. В помещении ещё осталось старое оборудование.

Стены были толщиной около двух метров, и это усложняло переоборудование помещения. Полы пришлось поднять, а потолки опустить, чтобы провести изоляцию, водопровод и электричество. После пяти лет упорного труда и вложений в размере 135 000 долларов подземное помещение превратилось в функциональный дом.

В доме-бункере три спальни, две ванные комнаты и большая жилая площадь. Вместо окон в крыше установлены световые люки в виде труб, через которые проникает естественный свет.

«Процесс был очень сложным. Строители раньше не имели дела с такими помещениями. Это заняло намного больше времени и денег, чем ожидалось», – рассказала Элизабет Страттон.

Иногда дом посещают ветераны войны и члены их семей. Посетители рассказали, что их мама работала в этом месте в военные годы.

«Живя здесь, по-настоящему ценишь то, что сделали люди вовремя войны. Чувствуешь некую связь с тем, что они делали. Для меня это очень ценно», – сказала Элизабет.