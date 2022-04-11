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Телеканал NTD

Почему собаку оставили жить в пожарной части

Почему собаку оставили жить в пожарной части
Почему собаку оставили жить в пожарной части

Питбультерьера Эшли нашли зимой в заброшенном доме. Годовалая собака была истощена так, что выпирали рёбра. У неё были ожоги от сигарет на голове, и весила на 10 кг меньше возрастной нормы.

У сотрудников организации, которая нашла собаку, не было места для содержания животных. Поэтому для Эшли стали искать новых хозяев. На передержку Эшли взяли сотрудники пожарной службы Нью-Йорка. Собака, войдя в здание пожарной части, сразу завиляла хвостом и стала всех облизывать.

Через несколько дней пожарные позвонили в организацию и спросили, могут ли оставить питбуля у себя. «Мы её любим. Она здесь как дома», – добавили они.

С тех пор Эшли живёт в пожарной части. Она сопровождает пожарных везде: во время пробежки, в пожарной машине (ей выделили специальное место) и в столовой.

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