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Плавучую электростанцию строят в Германии на карьерном озере

Плавучую электростанцию строят в Германии на карьерном озере

В Германии строят плавучую солнечную электростанцию на карьерном озере. Страна надеется, что эта легко устанавливаемая технология..

Дата загрузки: 2022-04-20

Плавучую электростанцию строят в Германии на карьерном озере
В Германии строят плавучую солнечную электростанцию на карьерном озере. Страна надеется, что эта легко устанавливаемая технология поможет ей отказаться от ископаемого топлива.

Пока это небольшое семейное предприятие в западногерманском городе Хальтерн-ам-Зее. Оно сможет обеспечить мощность 3 мегаватта (МВт), что эквивалентно типичной наземной ветряной турбине.

[Тони Вайгль, представитель компании]:
«Мы строим здесь плавучий фотоэлектрический парк на три мегаватта. Настоящая инновация в Германии. В Нидерландах уже реализовано много электростанций мощностью более 200 мегаватт, но в настоящее время мы строим самую большую плавучую солнечную электростанцию в Германии».

В общей сложности будет 5800 модулей на 360 плавучих элементах. В эксплуатацию станцию введут 24 мая.

[Тони Вайгль, представитель компании]:

«Здесь мы можем производить зелёную электроэнергию на неиспользуемых водных поверхностях и, таким образом, также стать независимыми от ископаемых источников энергии».

Германия пытается найти альтернативные источники энергии и постепенно отказаться от российских нефти и газа.

Планирует разместить около 20 гигаватт солнечной энергии на воде.

[Тони Вайгль, представитель компании]:
«Да, мы внимательно изучили потенциал плавучих солнечных электростанций в Германии, и я считаю, что это только начало крупного перехода к электростанциям на возобновляемых источниках энергии на поверхности воды».

Плавающие панели будут занимать пространство, которое в противном случае просто никак бы не использовали. Благодаря им в атмосферу не попадёт 1100 тонн СО2, которые за год выработали бы на ископаемом топливе.
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