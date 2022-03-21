Как мужчина подружился с 50 оленями

Линн Смит и его жена не могли ходить на тренировки в спортзал из-за карантина в штате Техас. Супруги занимались спортом на подъездной дорожке возле дома. Часто они видели рядом оленей. Линн с женой стали их подкармливать.

Со временем животные начали доверять людям и брать пищу из рук. Приходило до 50 оленей. «Когда близко подходишь к оленям, можно их разглядеть. У некоторых на морде шрамы, и рога тоже отличаются. Олени – все разные», – рассказал мужчина.