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Телеканал NTD

Как мужчина подружился с 50 оленями

Как мужчина подружился с 50 оленями
Как мужчина подружился с 50 оленями

Линн Смит и его жена не могли ходить на тренировки в спортзал из-за карантина в штате Техас. Супруги занимались спортом на подъездной дорожке возле дома. Часто они видели рядом оленей. Линн с женой стали их подкармливать.

Со временем животные начали доверять людям и брать пищу из рук. Приходило до 50 оленей. «Когда близко подходишь к оленям, можно их разглядеть. У некоторых на морде шрамы, и рога тоже отличаются. Олени – все разные», – рассказал мужчина.

Линн размещает видео в соцсетях. Одно стало вирусным: мужчина открыл дверь и позвал оленя по имени Бадди. Через несколько секунд появился Бадди, зная, что его ждёт угощение. Смотрите видео.

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