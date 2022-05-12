В Дании построили копию корабля викингов, который плавал в XI веке

Это 14-метровое судно – точная копия корабля викингов. Оригинальная лодка бороздила моря почти тысячу лет назад...
Дата загрузки: 2022-05-12
Это 14-метровое судно – точная копия корабля викингов. Оригинальная лодка бороздила моря почти тысячу лет назад. Сейчас реплику спускают на воду в датском Роскилле в 30 километрах от Копенгагена.
Здесь находится Музей кораблей викингов. Лодку строили на его территории. Процесс занял пять лет. В проекте участвовали эксперты музея, моряки, судостроители и археологи. В ходе работы они изучали останки грузового судна, поднятого со дна в гавани Роскилля.
[Вибеке Бишофф, сотрудница Музея кораблей викингов]:
«Эта лодка была частью барьера, который не давал чужеземным судам приблизиться к Роскиллю. Её намеренно затопили вместе с четырьмя другими кораблями».
Археологи предполагают, что найденной грузовое судно ходило по прибрежным водам Дании и перевозило различные товары. Специалисты изучили каждую деталь лодки, чтобы понять, как её построили.
[Вибеке Бишофф, сотрудница Музея кораблей викингов]:
«Мы строим копии кораблей, чтобы узнать, какие технологии освоили викинги, какие инструменты и материалы они использовали, как управляли судами и ориентировались в море».
На новом корабле попробуют перевозить разные грузы – от бочек с рыбой до живых овец. Такие же перевозили и викинги.
[Триона Сёренсен, куратор Музея кораблей викингов]:
«Когда садишься на скамейку и гребёшь, вдыхаешь запах смолы, берёшь в руки канат – это позволяет лучше прочувствовать атмосферу прошлого».
В музее строят копии кораблей уже 40 лет. Так хотят сохранить древние традиции викингов. В этом году метод создания клинкеров, то есть судов с обшивкой край на край, внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. По всей Европе осталось не более 200 мастеров, которые умеют строить такие лодки.
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