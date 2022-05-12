Редкая находка: беременную самку ихтиозавра обнаружили в Чили

[Джудит Пардо, палеонтолог]:

«В Чили впервые нашли полные останки ихтиозавра. Это также самая хорошо сохранившаяся в мире окаменелость ихтиозавра, жившего в меловой период. И это единственные найденные останки беременной самки той эпохи».

Редкую находку сделали на леднике Тиндаль в Чили. Палеонтологи обнаружили окаменелость беременной самки ихтиозавра. Длина морской рептилии – четыре метра. Она жила в ранний меловой период 139 миллионов лет назад. Окаменелость сохранилась очень хорошо. Самку назвали Фионой.

Ихтиозавры, или рыбоящеры, жили в течение почти всей мезозойской эры, которая началась 250 миллионов лет назад и завершилась 94 миллиона лет назад.

[Джудит Пардо, палеонтолог]:

«Тело ихтиозавра было похоже на дельфинье. У меня на футболке есть изображение. У этих существ была удлинённая морда, два передних плавника, два задних и спинной плавник. Они использовали их, чтобы плавать над морским дном. А плавник на хвосте помогал менять направление».

Экспедиция на ледник Тиндаль стала для учёных трудным испытанием. Здесь всегда холодно, дуют ветры, часто идёт дождь или снег. Палеонтологи потратили месяц, чтобы извлечь останки Фионы.

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[Гектор Ортис, палеонтолог]:

«Нам пришлось вырезать пять блоков по 200 килограммов каждый».

Останки ихтиозавра вывезли на вертолёте. Теперь учёные займутся исследованием. Они выяснят, как развивались эмбрионы этих морских рептилий. Также узнают, почему самка умерла. После этого окаменелость выставят в музее.

Палеонтологи также нашли на леднике останки ещё 23 ихтиозавров.

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