Населённый остров Азорского архипелага пережил уже 14 000 подземных толчков

Президент Португалии побывал на острове Сан-Жоржи в Атлантике, чтобы успокоить и подбодрить местных жителей. За последнюю..

Президент Португалии побывал на острове Сан-Жоржи в Атлантике, чтобы успокоить и подбодрить местных жителей. За последнюю неделю они пережили 14 тысяч землетрясений. Подземные толчки были слабыми – магнитудой до 3,3. Однако сейсмологи объявили четвёртый уровень опасности извержения вулкана.

Многие местные жители перебрались на восточную сторону острова. Сюда же перевезли пациентов больниц и домов престарелых.

На помощь уже прибыли военнослужащие. Они развернули временный лагерь для эвакуированных. Пока он рассчитан на 100 человек. Но в ближайшее время здесь установят ещё больше палаток.

[Марселу Ребелу де Соуза, президент Португалии]:

«За небольшое время военные очень быстро развернули лагерь для тех, кто покинет свои дома. И я уже знаю, как он будет работать. Будем надеяться, что его не придётся использовать, но если он понадобится, то сможет удовлетворить все нужды людей».

На Сан-Жоржи привыкли к периодическим подземным толчкам, но сейчас ситуация аномальная. Сейсмологи полагают, что может начаться сильное извержение вулкана, какого здесь не было уже более ста лет.

На острове живёт примерно 9000 человек, и полторы тысячи из них уже улетели с острова.

[жительница острова Сан-Жоржи]:

«Я попросила таксиста сфотографировать нас (с мужем) возле дома, поскольку не знаю, будет ли он таким же, когда мы вернёмся».

Между тем сейсмологи не могут предсказать, когда начнётся извержение и начнётся ли вообще. Сейчас они берут пробы газов из почвы, надеясь получить ответы на свои вопросы.

Вулканолог Фатима Вивейруш в прошлом году ездила на остров Пальма, где три месяца извергался Кумбре-Вьеха. Там она участвовала в исследованиях вместе с испанскими коллегами.

[Фатима Вивейруш, вулканолог]:

«У нас трещинный вулкан, подобный тому, который я недавно видела на Пальме. Поэтому здесь может произойти нечто похожее на то, что было на испанском острове. Только это будет с поправкой на особенности острова Сан-Жоржи».

Сан-Жоржи – один из девяти населённых островов Азорского архипелага, принадлежащего Португалии. Самые сильные землетрясения здесь были в XVI, XVIII и XIX веках.

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