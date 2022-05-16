Жизнь без внуков показалась слишком горькой этой супружеской паре из Индии. Поэтому муж и жена подали..

Индийские супруги подали в суд на сына и невестку за то, что у тех нет детей

Жизнь без внуков показалась слишком горькой этой супружеской паре из Индии. Поэтому муж и жена подали в суд на сына и невестку. Те женаты уже шесть лет, но детей так и не завели. Родители говорят, что всю жизнь заботились о сыне, отдавая всё, что имели.

[Арвин Кумар, адвокат]:

«Они также заплатили 45 тысяч долларов, чтобы он выучился на пилота. Они тратили деньги на содержание и образование сына с самого его рождения».

Впрочем, молодые уже живут раздельно. Сын – в штате Ассам. Невестка – в Уттар-Прадеш.

Родители мужчины рассказывают, что едва сводят концы с концами. Каждый месяц выплачивают кредит, который пришлось брать на строительство дома.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Санджив Прасад, истец]:

«Но самая большая беда в том, что у нас нет внука. Нянчить внуков – мечта каждых дедушки и бабушки».

Теперь, согласно решению суда, сын и невестка истцов должны в течение года завести ребёнка. В противном случае им придётся заплатить 645 тысяч долларов в качестве компенсации.

Короткая ссылка на эту страницу: