Индийские супруги подали в суд на сына и невестку за то, что у тех нет детей

Жизнь без внуков показалась слишком горькой этой супружеской паре из Индии. Поэтому муж и жена подали..
Дата загрузки: 2022-05-17
Жизнь без внуков показалась слишком горькой этой супружеской паре из Индии. Поэтому муж и жена подали в суд на сына и невестку. Те женаты уже шесть лет, но детей так и не завели. Родители говорят, что всю жизнь заботились о сыне, отдавая всё, что имели.
[Арвин Кумар, адвокат]:
«Они также заплатили 45 тысяч долларов, чтобы он выучился на пилота. Они тратили деньги на содержание и образование сына с самого его рождения».
Впрочем, молодые уже живут раздельно. Сын – в штате Ассам. Невестка – в Уттар-Прадеш.
Родители мужчины рассказывают, что едва сводят концы с концами. Каждый месяц выплачивают кредит, который пришлось брать на строительство дома.
[Санджив Прасад, истец]:
«Но самая большая беда в том, что у нас нет внука. Нянчить внуков – мечта каждых дедушки и бабушки».
Теперь, согласно решению суда, сын и невестка истцов должны в течение года завести ребёнка. В противном случае им придётся заплатить 645 тысяч долларов в качестве компенсации.
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