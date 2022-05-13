Утята в подгузниках растут в семье вместе с малышами

Дженнифер Янг долгое время держала во дворе уток. Узнав, что некоторые селят уток прямо дома, надевая им подгузники, она рассмеялась.



Но когда у Дженнифер родился сын Тайлер, она подумала: общество домашней утке будет полезным для её малыша. Когда сыну исполнилось девять месяцев, в доме появился утёнок Би.



«Они всё делали вместе: играли, ели, дремали и так далее, – рассказала Дженнифер. – Они оба ходили в подгузниках, хотя утёнок порой срывал свой», – добавила она. Их дружба крепла день ото дня. Первое слово малыша было: «утка».

Когда мама держала плачущего сына на руках, Би сидела у ног и кряхтела, волнуясь за ребёнка. «Би преданная, умная и находчивая», – говорит Дженнифер. Тайлер подрос и стал ходить по дому, а утка всегда рядом с ним. Вместе они устраивали беспорядок.

Пять лет спустя в доме Янгов появился ещё один ребёнок и ещё один утёнок в подгузнике.

