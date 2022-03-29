Почему супруги усыновили сразу семерых детей

В 2019 году Пэм Уиллис узнала из статьи в газете, что для семерых детей в возрасте от 4 до 14 лет ищут приёмных родителей. До этого четыре брата и три сестры уже жили в приёмной семье, но в 2018 году потеряли родителей в автокатастрофе.

Во время аварии дети получили травмы различной тяжести. После выздоровления им стали подыскивать семью. Пэм, глядя на фотографии детей, сказала себе: «Я должна стать их мамой». Она спросила мужа Гарри, смогут ли они усыновить и удочерить семерых братьев и сестёр. Он согласился.

У супружеской пары из штата Калифорния пятеро взрослых детей. Они выросли и уехали из дома. Муж и жена очень хотели, чтобы их большой дом снова был полон детей.

В тот же вечер они позвонили по номеру, указанному под статьёй. Им ответили, что уже получили тысячи звонков от желающих стать родителями для детей.

Братья и сёстры переехали к Пэм и Гарри в июне 2019 года. Первые полгода всем пришлось пережить много трудностей. Дети плохо спали, поскольку им снились кошмары. Однажды семилетний ребёнок ночью пришёл в спальню к приёмным родителям. Он хотел убедиться, что они никуда не пропали. Пэм рассказала: «Им отчаянно нужны были постоянство и уверенность в том, что их не бросят».

Сейчас дети называют приёмных родителей мамой и папой. У них также сложились хорошие отношения с родными детьми Уиллисов. В августе 2020 года семейная пара официально усыновила семерых братьев и сестёр.