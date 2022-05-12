Американка 65 дней пыталась уехать из Китая в условиях строгого карантина

Последние 65 дней уроженка США Лора Хадсон пыталась покинуть Китай и вернуться домой в Аризону. Её..

Последние 65 дней уроженка США Лора Хадсон пыталась покинуть Китай и вернуться домой в Аризону. Её чемоданы были упакованы и стояли у двери.

Проработав шесть лет преподавателем в средней школе города Чанчунь на северо-востоке Китая, Хадсон уволилась с работы 8 марта по причинам, не связанным с пандемией. Надеялась уехать быстро и без проблем.

Но через три дня поняла, что застряла. Чанчунь объявил, что закрывается после случаев обнаружения COVID-19. Перестал работать общественный транспорт, включая аэропорт. Всем девяти миллионам жителей сказали сидеть дома.

Строгий карантин частично или полностью объявили и в десятках других городов Китая, включая Пекин и Шанхай.

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Хадсон надеялась, что изоляция продлится не более 10 дней. Но ей пришлось провести в квартире намного дольше. И большую часть времени она решала два главных вопроса: где купить еду и как улететь.

[Лора Хадсон, гражданка США]:

«Очень хочу уехать. И, если честно, когда вернусь, думаю, что ещё долго никуда из США уезжать не буду».

С трудом женщине удалось получить разрешения на выезд и забронировать авиарейс. Но он был отменён. Так случилось и со всеми последующими рейсами. Однако в итоге она смогла полететь в Пекин, а оттуда в Лос-Анджелес.

[Лора Хадсон, гражданка США]:

«Это моё путешествие сюда, и я просто хотела быстро попрощаться со всеми в Китае. Здесь много действительно прекрасных людей, и я надеюсь, что вы, ребята, переживёте этот карантин с минимальными потерями».

Этой женщине повезло: она уехала. Однако миллионы китайцев по-прежнему остаются взаперти в своих домах без возможности выйти даже за продуктами и товарами первой необходимости.

Коммунистические власти КНР применяют в отношении коронавируса политику «ноль терпимости». Если где-то выявляют случаи заражения, то эти дома и целые жилые комплексы просто опечатывают и ограждают заборами. Многие в сети жалуются, что голодают.

Также многих отправляют в переполненные карантинные центры, где царит антисанитария.

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