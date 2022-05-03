Полицейские протестуют во Франции, требуя права на самооборону

Сотни полицейских вышли с протестом в Париже. Так они решили поддержать коллегу, которого обвиняют в непредумышленном..

Сотни полицейских вышли с протестом в Париже. Так они решили поддержать коллегу, которого обвиняют в непредумышленном убийстве. Во Франции оно карается 30-ю годами тюрьмы.

Обвиняемый полицейский открыл огонь по автомобилю в центре Парижа в ночь на 25 апреля. Машина ехала по встречной полосе. На требование остановиться она стала замедлять ход, но потом резко прибавила скорость. Полицейские говорят, что автомобиль поехал в их сторону. Один страж порядка открыл огонь из автомата. Погибли водитель и пассажир, ещё один человек, сидевший сзади, получил ранения.

[участник протеста]:

«Этот полицейский выполнил свою работу, а его обвиняют в непредумышленном убийстве. Это полный абсурд».

Участники протеста заявляют, что не могут смириться с такой деградацией, когда полицейского называют убийцей.

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[Фабьен Ванемельрик, генсекретарь Союза полицейских «Альянс»]:

«Почему (это произошло)? Я всё ещё обдумываю этот вопрос. Возможно, это новая попытка купить социальную гармонию? Но, поступая так, мы оказываемся в ситуации, близкой к хаосу и бунту». [Даниэлле Жакемин, бывшая полицейская]:

«Им не разрешают заявлять о самообороне, а всем остальным можно. У полицейских должен быть приоритет».

А на другой стороне протестуют против марша полицейских. В числе собравшихся – родственница застреленного молодого человека.

[участница протеста]:

«Такое систематически происходит с одними и теми же французами: мужчинами, представителями меньшинств, чернокожими, мусульманами и рабочим классом. Возможно, поэтому это не обеспокоило всю Францию».

Протесты полицейских также прошли в Марселе, Нанте, Лионе, Лилле, Тулузе и других городах. Стражи порядка требуют создать специальную прокуратуру по делам правоохранительных органов.

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