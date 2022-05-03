Япония и Таиланд подписали оборонное соглашение

Япония и Таиланд объявили о новом оборонном соглашении. Оно облегчит передачу военной техники от Токио Бангкоку...
Дата загрузки: 2022-05-03
Таиланд обсудил цепочки поставок, а также пятилетнее экономическое партнерство с Японией – крупнейшим инвестором страны.
У Бангкока – одна из самых больших и оснащённых армий в регионе. Кроме того, оба государства могут похвастаться долгой историей связей с вооружёнными силами США.[Прают Чан-Оча, премьер-министр Таиланда]:
«Министерства обороны Таиланда и Японии подписали соглашение о передаче военного оборудования и технологий. Это поможет укрепить национальную оборону и поддержать инвестиции Японии в эту сферу».
Юго-Восточная Азия в течение десятилетий была важным регионом для Японии. Тут размещаются некоторые из её крупнейших промышленных предприятий: от инфраструктурных и инженерных до автомобильных и технологических.
Во время трёхдневной поездки премьер-министр Японии также посетил Вьетнам и Индонезию, где тоже много японских фирм.
Ранее власти Японии пообещали предоставить Таиланду кредит в 385 миллионов долларов, чтобы помочь ему справиться с последствиями пандемии COVID-19.
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