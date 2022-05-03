Япония и Таиланд подписали оборонное соглашение

Япония и Таиланд объявили о новом оборонном соглашении. Оно облегчит передачу военной техники от Токио Бангкоку...

Япония и Таиланд объявили о новом оборонном соглашении. Оно облегчит передачу военной техники от Токио Бангкоку. Премьер-министры обеих стран встретились в тайской столице. Подробности сделки пока держат в секрете.

Таиланд обсудил цепочки поставок, а также пятилетнее экономическое партнерство с Японией – крупнейшим инвестором страны.

У Бангкока – одна из самых больших и оснащённых армий в регионе. Кроме того, оба государства могут похвастаться долгой историей связей с вооружёнными силами США.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Прают Чан-Оча, премьер-министр Таиланда]:

«Министерства обороны Таиланда и Японии подписали соглашение о передаче военного оборудования и технологий. Это поможет укрепить национальную оборону и поддержать инвестиции Японии в эту сферу».

Юго-Восточная Азия в течение десятилетий была важным регионом для Японии. Тут размещаются некоторые из её крупнейших промышленных предприятий: от инфраструктурных и инженерных до автомобильных и технологических.

Во время трёхдневной поездки премьер-министр Японии также посетил Вьетнам и Индонезию, где тоже много японских фирм.

Ранее власти Японии пообещали предоставить Таиланду кредит в 385 миллионов долларов, чтобы помочь ему справиться с последствиями пандемии COVID-19.

Короткая ссылка на эту страницу: