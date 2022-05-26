Жители Пекина боятся возможного строгого локдауна

Жители Пекина опасаются, что их может постигнуть участь Шанхая, где 25 миллионов горожан уже месяц остаются..

Жители Пекина опасаются, что их может постигнуть участь Шанхая, где 25 миллионов горожан уже месяц остаются на жёстком карантине в своих квартирах и домах из-за растущего числа случаев COVID-19.

В столице пока относительно свободно. Но в последние дни власти начали ужесточать ограничения. В список закрытых зон добавили новые районы. Ещё почти 2000 жителей из одного квартала переселили в изоляционные центры в соседнюю провинцию Хэбэй.

В 11 из 16 районов города действует распоряжение работать из дома. Работу бщественного транспорта ограничили. Также закрыты некоторые торговые центры и другие заведения.

Продолжается массовое тестирование.

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[жительница Пекина]:

«Неудобно, когда город под полным контролем. Например, есть те, кому за 80 лет. И их детям придётся о них заботиться, даже если они живут в разных местах. Им придётся бегать туда-сюда».

Официально в Китае сообщают примерно о пяти сотнях случаев в сутки. Это немного, учитывая заразность нового штамма омикрон. Однако эксперты считают, что официальные цифры, как обычно, сильно занижают. Так было и в начале пандемии.

Одновременно коммунистические власти страны применяют в отношении коронавируса политику «ноль терпимости». Если выявляют случаи, закрывают целые кварталы, не давая людям выходить в магазины и аптеки.

[житель Пекина]:

«Мы по-прежнему свободны, можем выйти, если не находимся в карантинной зоне. Но когда я выхожу, мне нечего делать, негде развлекаться. Ничем не отличается от карантина дома: очень скучно, всё закрыто».

Что касается Шанхая, то там ограничения немного ослабили. Город собирается отменить локдаун 1 июня. Пока же большинство магазинов, ресторанов и компаний закрыты. Действует правило работы из дома.

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