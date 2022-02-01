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Дом музыки в Будапеште: стекло и отверстия на крыше

Дом музыки в Будапеште: стекло и отверстия на крыше

Футуристическая крыша с отверстиями и стеклянные стены. В Будапеште заработал новый концертный зал, который призван проложить..

Дата загрузки: 2022-02-02

Дом музыки в Будапеште: стекло и отверстия на крыше
Футуристическая крыша с отверстиями и стеклянные стены. В Будапеште заработал новый концертный зал, который призван проложить мост между природой и музыкой.

Здание спроектировал японский архитектор Соу Фудзимото. Назвали его Дом музыки. Первыми здесь выступили ученики Академии имени Ференца Листа.

[Мартон Хорн, сотрудник Дома музыки]:
«Дизайнеры долго думали, как обеспечить хорошую акустику. Они нашли несколько инновационных решений. Во-первых, стеклянные стены расположены не параллельно, а зигзагом, благодаря чему звук как бы разбивается».

На крыше сделано 100 так называемых световых колодцев. Через них в помещение проникает дневной свет.

За сценой есть стеклянные панели, которые можно перемещать.

[Мартон Хорн, сотрудник Дома музыки]:
«За концертной сценой была создана стеклянная поверхность, которую можно регулировать. Есть большие стеклянные панели площадью около метра. Каждая регулируется отдельно. Благодаря этому звук можно направить вверх к потолку, где он поглощается».

Проект вызвал много критики. Так, люди были недовольны огромной стоимостью здания, а также тем, что из-за строительства пришлось вырубить много деревьев.

Впрочем, посетители говорят, что строение им нравится.

[посетительница]:
«Это не обычное традиционное здание, но оно меня поражает».

[посетитель]:
«Мне нравится это здание. Очевидно, условия, в которых его создали, были довольно противоречивыми. Но в долгосрочной перспективе оно пригодится».

В здании есть концертный зал, несколько музыкальных площадок, интерактивные выставки и библиотека.
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