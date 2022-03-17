Мощное землетрясение в Японии, есть жертвы

Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Оно было магнитудой 7,4. Подземные толчки зафиксировали около полуночи, и..

Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Оно было магнитудой 7,4.

Подземные толчки зафиксировали около полуночи, и власти объявили угрозу цунами. К утру её отозвали.

[житель Токио]:

«Я проснулся немного раньше полуночи, удивлённый землетрясением. При землетрясении я всегда открываю дверь, чтобы можно было убежать».

Без жертв не обошлось: сообщается о четверых погибших. Ещё около 200 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Многие районы, частично включая Токио, остались без света.

В префектуре Фукусима обрушилась жилая многоэтажка. Также повреждены важные транспортные линии. В префектуре Мияги сошёл с рельсов скоростной поезд – к счастью, никто не пострадал.

Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине около 60 километров недалеко от острова Хонсю в районе Фукусимы.

Только недавно японцы отмечали одиннадцатую годовщину разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, которые в 2011 году привели к тысячам смертей и атомной катастрофе на АЭС «Фукусима». После нынешнего землетрясения многие боялись, что трагедия повторится.

[жительница Токио]:

«Мне очень жаль жителей Фукусимы. Это произошло, когда они только-только начали забывать про бедствие 2011 года. Когда я увидела, что часть Тихого океана в регионе Тохоку окрашена в жёлтый, что означает предупреждение о цунами, я подумала: «Неужели снова!»» [житель Токио]:

«Вчера трясло сильнее, чем в 2011 году, но я надеялся, что ущерб не будет таким сильным».

Напомним, в ходе бедствия 2011 года в Японии погибло около 18 тысяч человек.

Власти предупреждают, что в ближайшие 2-3 дня могут произойти новые мощные подземные толчки. Все службы приведены в состояние повышенной готовности.

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