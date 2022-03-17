Мощное землетрясение в Японии, есть жертвы

Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Оно было магнитудой 7,4. Подземные толчки зафиксировали около полуночи, и..
Дата загрузки: 2022-03-17
Подземные толчки зафиксировали около полуночи, и власти объявили угрозу цунами. К утру её отозвали.
[житель Токио]:
«Я проснулся немного раньше полуночи, удивлённый землетрясением. При землетрясении я всегда открываю дверь, чтобы можно было убежать».
Без жертв не обошлось: сообщается о четверых погибших. Ещё около 200 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Многие районы, частично включая Токио, остались без света.
В префектуре Фукусима обрушилась жилая многоэтажка. Также повреждены важные транспортные линии. В префектуре Мияги сошёл с рельсов скоростной поезд – к счастью, никто не пострадал.
Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине около 60 километров недалеко от острова Хонсю в районе Фукусимы.
Только недавно японцы отмечали одиннадцатую годовщину разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, которые в 2011 году привели к тысячам смертей и атомной катастрофе на АЭС «Фукусима». После нынешнего землетрясения многие боялись, что трагедия повторится.
[жительница Токио]:
«Мне очень жаль жителей Фукусимы. Это произошло, когда они только-только начали забывать про бедствие 2011 года. Когда я увидела, что часть Тихого океана в регионе Тохоку окрашена в жёлтый, что означает предупреждение о цунами, я подумала: «Неужели снова!»»
[житель Токио]:
«Вчера трясло сильнее, чем в 2011 году, но я надеялся, что ущерб не будет таким сильным».
Напомним, в ходе бедствия 2011 года в Японии погибло около 18 тысяч человек.
Власти предупреждают, что в ближайшие 2-3 дня могут произойти новые мощные подземные толчки. Все службы приведены в состояние повышенной готовности.
Короткая ссылка на эту страницу: