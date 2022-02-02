«Фоминские лапы»: гонки на собачьих упряжках прошли в Ярославской области

Сильные и надёжные – без этих качеств в ездовом спорте не обойтись. И как раз их..

Сильные и надёжные – без этих качеств в ездовом спорте не обойтись. И как раз их демонстрируют собаки на гонках «Фоминские лапы» в Ярославской области.

Участники соревнуются в двух дисциплинах: скиджоринге – забеге на лыжах с собакой, а также – в гонках на собачьих упряжках. Трассы тоже две – на три и семь километров.

Первая идёт по пересечённой местности вдоль речки. Вторая – сложнее. Надо ехать через поле, лес и частично – по Волге. Есть спуски и подъёмы, но самый сложный этап – это склон на финише.

[Евгения Монахова, участница соревнований из Череповца]:

«Трасса очень хорошая, прикольная, скоростная. За исключением этого финиша всё очень хорошо. Финиш, конечно, как организаторы говорят, это их изюминка. Это, правда, изюминка. Не зря его называют «выключатель»».

В этом году приехали 37 спортсменов из Москвы, Костромы, Череповца, Переславля и других городов. К соревнованиям готовятся серьёзно.

[Екатерина Смирнова, участница соревнований из Череповца]:

«Собаки тренируются целый год. У них есть летние тренировки, есть зимние, на разную дистанцию. Всё как у настоящих спортсменов».

В состязаниях могут участвовать собаки любых пород, но есть самая популярная.

[Александр Ильин, организатор соревнований «Фоминские лапы»]:

«Больше всего – это, конечно, сибирский хаски. Она самая популярная до сих пор, и, конечно, четвероногие участники – в основном, хаски. Но есть и метисы, то есть это более быстрые собаки; самоеды; маламутов, по-моему, парочка – видел в заявке. Якутские лайки в этом году, к сожалению, не приехали».

Победителей награждают грамотами и призами. Анна Зеляева из Ярославля победила в скиджоринге на семь километров.

[Анна Зеляева, победительница из Ярославля]:

«Результатом довольна. Гонка понравилась. Интересная трасса, местами очень динамичная, так что пришлось потрудиться».

Соревнования «Фоминские лапы» прошли уже в пятый раз.

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