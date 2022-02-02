Новый аэропорт Албании угрожает фламинго и пеликанам

Строительство крупнейшего аэропорта Албании поставило под угрозу один из самых зрелищных заповедников Европы с крупными птицами...

Строительство крупнейшего аэропорта Албании поставило под угрозу один из самых зрелищных заповедников Европы с крупными птицами. Орнитологи говорят, что шум грузовиков и экскаваторов уже начал отпугивать пеликанов и фламинго.

Живописный заповедник Вьосе-Нарте находится у гористой местности на берегу Адриатического моря. Это критически важное место остановки перелётных птиц в период их миграции между Европой и Африкой.

Здесь встречаются птицы 200 видов.

[Мирьян Топи, орнитолог]:

«Как видите, в этой зоне постоянно находится полтора процента мировой популяции кудрявых пеликанов, стоящих на грани исчезновения. У нас есть и другие виды, такие как фламинго».

Власти говорят, что новый аэропорт приведёт к развитию туризма на юге Албании. Они также отмечают, что строительство соответствует всем экологическим правилам. Но зоологи и местные жители не согласны.

[Йони Ворпси, зоозащитник]:

«Вряд ли южной Албании нужен аэропорт. До главного аэропорта страны отсюда – полтора часа. Есть очень много других районов, где аэропорт можно построить за пределами охраняемой зоны». [Арсен Лимбро, владелец местного ресторана]:

«Если здесь построят аэропорт, то посетителей станет меньше. Когда сюда приедут туристы, что они найдут? Этот аэропорт разрушит экосистему. Фауна, флора и всё остальное будут уничтожены. Что найдут здесь туристы?»

Близость аэропорта к заповеднику таит ещё одну опасность.

[Мирьян Топи, орнитолог]:

«В период миграции сюда прилетают сотни и тысячи птиц: разных видов, разного размера. Вы представляете, если стая этих птиц столкнётся с самолетом? Будет авария».

До пандемии на туризм приходилось 18% ВВП Албании, а также 10% всех рабочих мест в стране.

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