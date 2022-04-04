Этот снежный барс, наконец-то, может почувствовать себя в более привычной среде обитания. В Дублинском зоопарке достроили..

Как в Гималаях: новое жилище для малых панд и снежных барсов в Дублинском зоопарке

Этот снежный барс, наконец-то, может почувствовать себя в более привычной среде обитания. В Дублинском зоопарке достроили новые вольеры под названием «Гималайские холмы».

Здесь воссоздан высокогорный ландшафт, где в основном обитают снежные барсы, или ирбисы. Они любят небольшие открытые плоскогорья и пологие склоны, покрытые растительностью, которые чередуются со скалистыми ущельями.

А вот ещё любители гималайских склонов – малые панды. Их также называют красными пандами. Эти животные отлично передвигаются по деревьям, а спать предпочитают в дупле, свернувшись калачиком.

[Кристоф Швитцер, директор зоопарка]:

«Животные теперь хорошо устроились. Мы воссоздали среду обитания в Гималайских горах. Оба вида любят высокогорье. Снежные барсы встречаются на высоте до 5000 метров на очень крутых скалистых склонах, которые теперь есть и у нас».

Красные панды – любимцы публики в Дублинском зоопарке. В дикой природе эти хищники находятся под угрозой исчезновения. По разным оценкам, их осталось от 2500 до десяти тысяч особей.

Строительство вольеров обошлось в три миллиона евро. Примерно половину суммы выделило правительство Ирландии.

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