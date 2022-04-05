Злоключения андского лиса по кличке Ран-Ран, кажется, заканчиваются благополучно. Это его новый дом в перуанском регионе..

Лису, проданную под видом хаски, перевезли в новый дом в Перу

Злоключения андского лиса по кличке Ран-Ран, кажется, заканчиваются благополучно. Это его новый дом в перуанском регионе Кахамарка. Вольер площадью 140 квадратных метров подготовили в центре разведения диких животных.

Ран-Ран прославился в конце прошлого года, когда сбежал от своей хозяйки в Лиме. Причём та долго считала его собакой. Продавцы выдали лисёнка за щенка хаски.

Сначала всё было в порядке, но потом у соседей стали пропадать морские свинки и другая мелкая живность. А затем лжехаски и вовсе сбежал, наведя панику в округе. За ним гонялись четыре дня и, наконец, поймали. Зверя отправили в зоопарк Лимы. Там он прошёл реабилитацию.

Выпускать лиса в дикую природу не стали, поскольку он рос среди людей. Своё новое жилище Ран-Ран будет делить со спасённой самкой андской лисицы.

[Лусио Перлече, сотрудник Управления лесным хозяйством]:

«Было важно перевезти его сюда, поскольку условия в регионе (Кахамарка) подходят для андских лисиц».

В Перу дикие животные более 300 видов постоянно становятся объектами незаконной торговли. При этом 50 из них занесены в Красную книгу.

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