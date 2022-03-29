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Гонки по бездорожью входят в моду в индийском Кашмире

Гонки по бездорожью входят в моду в индийском Кашмире

Снег, камни и глубокие ямы. На этих гонках главное – внедорожные качества автомобилей. Своеобразный трофи-рейд устроили..

Дата загрузки: 2022-03-29

Гонки по бездорожью входят в моду в индийском Кашмире

Снег, камни и глубокие ямы. На этих гонках главное – внедорожные качества автомобилей. Своеобразный трофи-рейд устроили в горах индийского штата Джамму и Кашмир.

[Али Саджид, организатор]:
«Такой вид спорта ещё не очень распространён в Кашмире. Поэтому мы хотим познакомить с ним больше молодёжи».

В трофи-рейде участвуют мощные внедорожники и пикапы. Всего – больше десятка машин.

[Ирфан, участник соревнований]:
«Это отличный вид спорта. Он помогает справиться со стрессом. Это также улучшает навыки вождения».

Гонки по бездорожью проводят в Кашмире с января до апреля.

Трофи-рейды уже давно популярны во многих странах мира. Крупные соревнования проходят в Европе, России, Белоруссии и Новой Зеландии.
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