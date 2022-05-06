Чумбана Ликиза в свои 18 лет – уже чемпионка по скоростному катанию на роликовых коньках среди..

Юная кенийка надеется, что роликовые коньки станут её билетом в жизнь

[Чумбана Ликиза, спортсменка]:

«Большая часть призовых денег идёт на помощь моей семье. Если дома нечего есть, то на них покупают еду. Я мало трачу на себя, большую часть отдаю маме».

Чумбана Ликиза в свои 18 лет – уже чемпионка по скоростному катанию на роликовых коньках среди юниоров Кении. Она каждый день катается по трущобам Найроби, оттачивая мастерство. Благодаря победам уже заработала немало денег.

Чумбана катается на роликах с трёх лет. Откуда они появились, в семье уже никто не помнит. При этом сначала у Чумбаны не было особого интереса к спорту. Она даже чуть не сбилась с пути, попав в плохую компанию. Но вовремя одумалась. Теперь все силы отдаёт спидскейтингу – так называется скоростное катание на роликах.

Этот вид спорта в Кении пока не так популярен, как бег. Также здесь нет специальных мест для тренировок, поэтому катаются прямо на улицах. Однако любителей роликовых коньков всё больше.

[Эдварда Мванги, организатор тренировок]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Ну а Чумбана считает, что спидскейтинг – это её надежда на лучшую жизнь.

[Чумбана Ликиза, спортсменка]:

«Думаю, катание на роликовых коньках поможет мне выбраться из трущоб, например, за границу. Я хочу жить за рубежом».

Юная спортсменка надеется в ближайшем будущем поехать на международные соревнования. Её вдохновляет пример кенийской горнолыжницы Сабрины Симадер. Она участвовала в Кубке и чемпионате мира, а также выступала на Олимпиаде-2018.

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