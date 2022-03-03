Дикобраз высотой с двухэтажку стал самой большой куклой в мире

Гигантский дикобраз предстал перед восторженными школьниками в Лос-Анджелесе. Это самая большая двигающаяся кукла в мире –..
Дата загрузки: 2022-03-03
Гигантский дикобраз предстал перед восторженными школьниками в Лос-Анджелесе. Это самая большая двигающаяся кукла в мире – размером с двухэтажный дом. Дикобраза зовут Перси. Его создали в честь открытия нового аттракциона в зоопарке Сан-Диего.
[Питер Брук, сотрудник компании Jim Henson’s Creature Shop]:
«Кукла огромная. Размером шесть на шесть метров. Это тысячи часов работы».
Дикобраза сделали в компании «Магазин существ Джима Хенсона». Американский кукольник известен тем, что создал знаменитую телепрограмму «Маппет-шоу».
Ну а Перси стал одной из самых больших кукол, сделанных сотрудниками компании. Одних только игл в нём 2000.
[Рик Шварц, сотрудник зоопарка Сан-Диего]:
«Он милый и забавный. Его прообразом стал цепкохвостый дикобраз. В зоопарке Сан-Диего как раз живёт такой же. Там его можно рассмотреть с близкого расстояния».
Впрочем, на презентацию куклы привезли и живого цепкохвостого дикобраза. Так дети могут сравнить копию с оригиналом и заодно поближе познакомиться с колючим грызуном.
Такие животные обитают в тропических лесах Южной Америки. Живут на деревьях. Питаются листьями, почками и плодами. От хищников обороняются длинными иглами.
Новый аттракцион в зоопарке Сан-Диего откроется 11 марта. Он представляет собой территорию в полтора гектара. Там юные исследователи узнают, как можно путешествовать по пустынным дюнам, лесным зарослям, заболоченным лугам и тропикам.
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