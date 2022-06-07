Жестокое вооружённое нападение на церковь произошло в Нигерии

Взрыв и стрельба прервали праздничную службу в католической церкви в городе Ово на юго-западе Нигерии. СМИ..

Взрыв и стрельба прервали праздничную службу в католической церкви в городе Ово на юго-западе Нигерии. СМИ сообщают о 50 погибших, включая детей. Ещё десятки человек получили ранения. Точное число жертв власти не называют.

По словам очевидцев, вооружённые люди вошли в церковь и открыли огонь. Они также привели в действие неизвестное взрывное устройство. Но, по словам врачей, погибшие в основном умерли от пулевых ранений.

[Фрэнсис Оби, переживший нападение в церкви]:

«Служба в церкви уже подходила к концу, и вдруг мы услышали два выстрела. Все бросились бежать. Никто не понимал, что происходит».

Очевидцы также рассказывают, что злоумышленники стреляли по людям и снаружи церкви. Раненых доставили в две городские больницы.

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12-летняя дочь Сесилер Эз получила множественные ранения.

[Сесилер Эз, мама раненой девочки]:

«Несколько человек вошли в церковь и начали стрелять куда попало. Они убили много людей и многих ранили, и мою дочь тоже». [Флоренс Оби, сестра пострадавшей]:

«Когда священник собирался благословить всех, раздались выстрелы, потом был взрыв, и снова выстрелы. Моя сестра хотела выбежать из церкви, но вооружённый человек выстрелил ей в живот».

Сейчас в Ово закрыто большинство магазинов. Улицы патрулируют полицейские, и над городом летает вертолёт. Правительство страны объявило семидневный траур.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Правительство также не выдвигает никаких версий. Обычно на юго-западе Нигерии не бывает нападений на религиозные группы. Аналитики предполагают, что боевики прибыли из другой части страны.

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