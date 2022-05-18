Лев на свободе после ужасов заточения в Косово

Лев по кличке Гьен вальяжно развалился на солнце. Свежий воздух, зелёные просторы... Всё это хищнику в..

Лев по кличке Гьен вальяжно развалился на солнце. Свежий воздух, зелёные просторы… Всё это хищнику в новинку. Вот так он жил предыдущие три года: в клетке на потеху публике одного из ресторанов Косово.

Его вызволили в марте. Местные власти согласились это сделать после нескольких месяцев судебных баталий, которые начала австрийская организация по защите животных «Четыре лапы».

Этот дом – тоже временный. Обычно здесь живут медведи. Заповедник под открытым небом находится недалеко от Приштины. Им также управляет организация «Четыре лапы».

[Толан Ходжа, представитель медвежьего заповедника]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Гьен не в лучшей форме. На лицо – истощение и упадок сил. Остальные обитатели заповедника – а это 20 бурых медведей – с похожей судьбой. Их выловили в горах Косово в младенчестве и держали в клетках при местных ресторанах.

Ухаживать за дикими животными помогают иностранные студенты.

[Елена Кнабе, студентка из Германии]:

«В университете у нас не так много возможностей, чтобы на практике узнать о поведении диких животных, поэтому мне здесь очень интересно. Скорее всего, это ляжет в основу моего исследования».

Косово запрещает ввоз диких животных, а потому полиция подозревает, что лев был ввезён контрабандой.

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