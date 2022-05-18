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Лев на свободе после ужасов заточения в Косово

Лев на свободе после ужасов заточения в Косово

Лев по кличке Гьен вальяжно развалился на солнце. Свежий воздух, зелёные просторы... Всё это хищнику в..

Дата загрузки: 2022-05-18

Лев на свободе после ужасов заточения в Косово

Лев по кличке Гьен вальяжно развалился на солнце. Свежий воздух, зелёные просторы… Всё это хищнику в новинку. Вот так он жил предыдущие три года: в клетке на потеху публике одного из ресторанов Косово.

Его вызволили в марте. Местные власти согласились это сделать после нескольких месяцев судебных баталий, которые начала австрийская организация по защите животных «Четыре лапы».

Этот дом – тоже временный. Обычно здесь живут медведи. Заповедник под открытым небом находится недалеко от Приштины. Им также управляет организация «Четыре лапы».

[Толан Ходжа, представитель медвежьего заповедника]:

«Планируем как можно скорее найти решение и вывести его из Косова. Сначала – в приют для больших кошек в Нидерландах. Потом, если он будет достаточно здоров для длительной поездки, – в приют «Четыре Лапы» в Южной Африке».

Гьен не в лучшей форме. На лицо – истощение и упадок сил. Остальные обитатели заповедника – а это 20 бурых медведей – с похожей судьбой. Их выловили в горах Косово в младенчестве и держали в клетках при местных ресторанах.

Ухаживать за дикими животными помогают иностранные студенты.

[Елена Кнабе, студентка из Германии]:
«В университете у нас не так много возможностей, чтобы на практике узнать о поведении диких животных, поэтому мне здесь очень интересно. Скорее всего, это ляжет в основу моего исследования».

Косово запрещает ввоз диких животных, а потому полиция подозревает, что лев был ввезён контрабандой.
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