Носорожек знакомится с большими животными в зоопарке

Эта банда в голландском зоопарке уверенно шествует по вольеру. Самый маленький, как положено, – в середине...

Эта банда в голландском зоопарке уверенно шествует по вольеру. Самый маленький, как положено, – в середине. Он здесь новичок.

Малышу по кличке Старк три месяца, и сегодня его впервые пустили в смешанный вольер. Это имитация африканской саванны. Помимо носорогов, здесь живут зебры, антилопы и жирафы.

Носорожек, похоже, в восторге от новых знакомств. Ещё бы: с такими «телохранителями» бояться ему абсолютно нечего.

[Бас Луккенаар, представитель зоопарка]:

«Как видите, малыш любопытный и любознательный. И он знает, что за ним – его мама, которая весит две тонны».

При рождении, в ноябре Старк весил 50 килограммов, теперь – все 200. То есть в большом вольере его точно не затопчут.

В дикой природе все виды носорогов находятся под угрозой исчезновения. Старк принадлежит к подвиду белые носороги. В зоопарке города Арнем он будет жить примерно три года. Потом его переселят в другой в рамках Европейской программы разведения.

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