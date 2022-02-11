Носорожек знакомится с большими животными в зоопарке

Эта банда в голландском зоопарке уверенно шествует по вольеру. Самый маленький, как положено, – в середине...
Дата загрузки: 2022-02-11
Малышу по кличке Старк три месяца, и сегодня его впервые пустили в смешанный вольер. Это имитация африканской саванны. Помимо носорогов, здесь живут зебры, антилопы и жирафы.
Носорожек, похоже, в восторге от новых знакомств. Ещё бы: с такими «телохранителями» бояться ему абсолютно нечего.
[Бас Луккенаар, представитель зоопарка]:
«Как видите, малыш любопытный и любознательный. И он знает, что за ним – его мама, которая весит две тонны».
При рождении, в ноябре Старк весил 50 килограммов, теперь – все 200. То есть в большом вольере его точно не затопчут.
В дикой природе все виды носорогов находятся под угрозой исчезновения. Старк принадлежит к подвиду белые носороги. В зоопарке города Арнем он будет жить примерно три года. Потом его переселят в другой в рамках Европейской программы разведения.
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