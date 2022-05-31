Нигериец делает из обычных автобусов электробусы

Электрические микроавтобусы выходят на улицы Нигерии. Их создал предприниматель Мустафа Гаджибо. Его миссия – продвигать чистую..

Электрические микроавтобусы выходят на улицы Нигерии. Их создал предприниматель Мустафа Гаджибо.

Его миссия – продвигать чистую энергию и бороться с загрязнением окружающей среды.

Для этого переоборудует обычные бензиновые автобусы в электрические. Они комфортнее, дешевле и меньше загрязняют воздух.

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[Мустафа Гаджибо, предприниматель]:

«Цены на топливо постоянно растут, на проезд тоже. А ещё мы постоянно видим, какой ущерб атмосфере приносят обычные автомобили с бензиновым или дизельным двигателем. Я придумал эту технологию, чтобы решить все эти проблемы».

Предприниматель уже переделал десять микроавтобусов. На них установил не только электробатареи, но и солнечные панели.

Теперь решил пойти ещё дальше и построить один электробус с нуля. Это будет 12-местное транспортное средство на батарее, оснащённое обычным домашним кондиционером. Оно сможет проезжать на одной зарядке до 200 километров.

[Мустафа Гаджибо, предприниматель]:«Стоимость – это ключевой момент, который мы учитываем при проектировании наших автобусов и транспортных средств в целом. Нет смысла производить то, что люди не смогут себе позволить».

Как и в большинстве стран Африки, в Нигерии мало как электромобилей, так и станций для их подзарядки. При этом государство выделяет субсидии на бензин.

На данный момент у компании Гаджибо есть одна зарядная станция, работающая от солнечной энергии. Планируют построить больше.

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