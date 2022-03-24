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В Африке 9 млн детей срочно привьют от полиомиелита

В Африке 9 млн детей срочно привьют от полиомиелита

Эта трёхлетняя девочка взбудоражила почти весь африканский континент. Она заразилась полиомиелитом. И это первый случай в..

Дата загрузки: 2022-03-24

В Африке 9 млн детей срочно привьют от полиомиелита
Эта трёхлетняя девочка взбудоражила почти весь африканский континент. Она заразилась полиомиелитом. И это первый случай в Малави за последние 30 лет. Теперь в Южной и Восточной Африке привьют от полиомиелита более девяти миллионов детей.

Малавийская девочка заболела в феврале. Сейчас она выздоравливает.

[Хильда, бабушка заражённой девочки]:
«Она едва ходила. Я делаю с ней упражнения, и ей становится лучше. Она уже ползает и ходит. Это радует».

Полиомиелит – очень заразное острое вирусно-инфекционное заболевание. Раньше от него ежегодно умирали или оставались парализованными тысячи детей. Распространение болезни останавливают с помощью вакцинации. В природе существовало три диких полиовируса. Два из них ликвидировали. Сейчас остался только вирус типа 1.

Африку объявили свободной полиомиелита в 2020 году. Сейчас он в основном распространяется в Афганистане и Пакистане. Наиболее восприимчивы к болезни дети младше пяти лет.

[Хумбидзе Чипонда, министр здравоохранения Малави]: 
«Полиомиелит не лечится. Мы можем только вакцинировать наших детей в возрасте до пяти лет. Мы планируем привить три миллиона детей».

Кампанию вакцинации проводит ЮНИСЕФ в сотрудничестве с другими организациями и правительствами африканских стран. На первом этапе помимо Малави будут охвачены Мозамбик, Танзания и Замбия.

[Рудольф Швенк, сотрудник ЮНИСЕФ]:
«Это очень важно, поскольку это не только национальная проблема – это проблема всего региона и даже всего мира».

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита выделила почти 16 миллионов долларов на вакцинацию. Проводить её будут 70 тысяч медиков и обученных добровольцев.

В ближайшие месяцы планируют привить ещё 20 миллионов африканских детей.
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