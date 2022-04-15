Горы пасхальных яиц и праздничные угощения. В Австрию после двухлетнего перерыва вернулась знаменитая Старовенская пасхальная ярмарка...

Тысячи пасхальных яиц на ярмарке в Вене

Горы пасхальных яиц и праздничные угощения. В Австрию после двухлетнего перерыва вернулась знаменитая Старовенская пасхальная ярмарка. На площади Фрайунг в Вене выбирают подарки горожане и туристы.

Каждое пасхальное яйцо – маленькое произведение искусства. Их расписывают вручную или инкрустируют бисером. Как правило, к сувенирам прикреплены ленты.

[Карин Торнхаммер, пресс-секретарь организатора ярмарки]:

«Нам нравится делать пасхальные букеты. Мы берём веточки ивы или другого дерева и вешаем на них пасхальные яйца».

Этой традиции в основном придерживаются на востоке Австрии.

Пасхальная ярмарка проходит и перед дворцом Шёнбрунн. Сувениры и кулинарные лакомства продают 70 мастеров.

[Карин Торнхаммер, пресс-секретарь организатора ярмарки]:

«Здесь много туристов. Шёнбрунн притягивает посетителей. Но и жителей Вены тоже много. Они приезжают сюда каждый год за пасхальными сувенирами».

Большинство пасхальных яиц сделаны австрийскими мастерами. Но сюда также привозят сувениры из соседних Чехии и Польши.

Ярмарку перед дворцом Шёнбрунн проводят почти 20 лет, а на площади Фрайунг – больше 30. Торговля начинается за две недели до Пасхи. Заканчивается на следующий день после праздника.

В этом году католическая Пасха приходится на 17 апреля. Православную отпразднуют неделей позже.

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