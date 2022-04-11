Роскошный горячий шоколад с разными ингредиентами – новый бум в Великобритании

Горячий шоколад перестал быть просто жидким какао с кусочком зефира. Теперь многие британские клиенты согласны только..

[Йенс Кнупс, основатель Knoops]:

«Во-первых, я использую настоящий шоколад, а не порошковый. Это настоящий шоколад. Процентное содержание его тоже разное: от 28-процентного белого шоколада, очень сладкого, до 100-процентного, который вообще не содержит сахара и очень насыщенный. Также множество веганских вариантов».

Горячий шоколад перестал быть просто жидким какао с кусочком зефира. Теперь многие британские клиенты согласны только на напитки премиум-класса с большим разнообразием вкусов и компонентов.

Йенс Кнупс – основатель сети кофеен, работающих по всей Европе. Он говорит, что в них можно попробовать напитки из бобов единого происхождения. То есть горячий шоколад из Венесуэлы, Эквадора или Перу.

В целом здесь более 20 различных видов шоколада, шесть видов молока и 22 других ингредиента: от перца чили до зефира ручной работы. Напитки бывают холодными и горячими.

На другом конце города мастер горячего шоколада и владелица кафе Джульетта Сэмпсон также попала в поток бума шоколадных напитков премиум-класса.

Она веган, поэтому её напитки не содержат молочных продуктов. Только растительные компоненты. При этом какао-бобы она покупает у мелких производителей по всему миру. Но не смешивает их.

[Джульетта Мэмпсон, владелица Copperhouse Chocolate]:

«Прекрасно, когда бобы родом из одной страны. Можно продегустировать разные вкусовые ноты. Очень похоже на вино. Мы пробуем его из разных регионов. То же самое и с шоколадом».

Эксперты отмечают, что британские потребители уже привыкли к более качественной продукции, у них развился вкус, будь то вино, кофе, и даже фрукты и овощи.

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