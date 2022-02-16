«Город эскимосов» из 120 иглу вырос на Обском море в Сибири

Сложное, но весёлое соревнование объединило сотни людей на Обском море в Новосибирске. Здесь, прямо на заснеженном..
Дата загрузки: 2022-02-16
Сложное, но весёлое соревнование объединило сотни людей на Обском море в Новосибирске. Здесь, прямо на заснеженном льду, строят жилища эскимосов – иглу.
[Юрий Халатов, участник фестиваля]:
«Отдохнуть решили. Ну и просто интересно строить. И вообще сам факт строительства – вещь интересная».
Первым делом нужно выпилить кирпичи из снега, потом уложить их по спирали. В этом году строить сложнее – снежный покров тонкий и рыхлый. Кирпичи легко крошатся. Завершает конструкцию замковый камень. Если он положен правильно, иглу будет держаться и сохранять внутри тепло.
[Николай Николаев, участник фестиваля]:
«Самое сложное – правильный наклон стенок сделать, чтобы они не падали внутрь и стояли, и можно было купол завести аккуратно и ровно».
У судей для оценки иглу несколько критериев: диаметр, высота, количество щелей и скорость строительства. Обычно снежное жилище строят высотой полтора метра и диаметром в два.
[Вячеслав Горюнов, организатор]:
«Есть технология строительства иглу. То есть правильно срезаны блоки, они все подогнаны, щелей нету. Не то что их законопатили снегом – их, в принципе, не было на этапе строительства».
В этом году в фестивале участвовали более 160 команд. В каждой не менее двух человек. Самому старшему участнику – 72 года, самому младшему – два.
Возвели 123 иглу, построив целый городок эскимосов. Самые смелые в снежных жилищах переночевали.
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