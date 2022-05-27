Золотую монету весом 15 кг отчеканили к платиновому юбилею Елизаветы II

15 килограммов золота и 400 часов ручного труда ушло на эту уникальную монету. Она стала самой..
Дата загрузки: 2022-05-27
Изделие посвящено платиновому юбилею королевы Елизаветы II. Монета вырезана из цельного золотого слитка на фрезерном станке. Остальная обработка сделана вручную. Например, на одну только полировку ушло четыре дня.
Диаметр монеты – 220 миллиметров. Золото 999 пробы. Номинал – 15 тысяч фунтов стерлингов. Это почти 18 тысяч евро.
[Клэр Макленнан, сотрудница Королевского монетного двора]:
«Это стоимость монеты с точки зрения номинала. Но с точки зрения мастерства и времени, трудолюбия и сил, затраченных на создание этого произведения, его стоимость намного выше».
На лицевой стороне монеты изображена королева верхом на коне. На обратной выгравирована её монограмма, окружённая розами, нарциссами, чертополохом и клевером. Цветы символизируют различные регионы Великобритании. Над монограммой изображена корона святого Эдуарда. В ней Елизавета II была на коронации.
Монета сделана по заказу британского коллекционера. А дизайн одобрен самой королевой.
[Клэр Макленнан, сотрудница Королевского монетного двора]:
«Коллекционер сотрудничал с нами во время этой работы, в том числе участвовал в разработке дизайна. Он обладает правом собственности на эту монету».
В декабре Королевский монетный двор также выпустил новый набор монет в честь платинового юбилея британской монархини. Всего был отчеканен один миллион 300 тысяч монет.
Короткая ссылка на эту страницу: