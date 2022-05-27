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Золотую монету весом 15 кг отчеканили к платиновому юбилею Елизаветы II

Золотую монету весом 15 кг отчеканили к платиновому юбилею Елизаветы II

15 килограммов золота и 400 часов ручного труда ушло на эту уникальную монету. Она стала самой..

Дата загрузки: 2022-05-27

Золотую монету весом 15 кг отчеканили к платиновому юбилею Елизаветы II
15 килограммов золота и 400 часов ручного труда ушло на эту уникальную монету. Она стала самой крупной за тысячелетнюю историю Королевского монетного двора Великобритании.

Изделие посвящено платиновому юбилею королевы Елизаветы II. Монета вырезана из цельного золотого слитка на фрезерном станке. Остальная обработка сделана вручную. Например, на одну только полировку ушло четыре дня.

Диаметр монеты – 220 миллиметров. Золото 999 пробы. Номинал – 15 тысяч фунтов стерлингов. Это почти 18 тысяч евро.

[Клэр Макленнан, сотрудница Королевского монетного двора]:
«Это стоимость монеты с точки зрения номинала. Но с точки зрения мастерства и времени, трудолюбия и сил, затраченных на создание этого произведения, его стоимость намного выше».

На лицевой стороне монеты изображена королева верхом на коне. На обратной выгравирована её монограмма, окружённая розами, нарциссами, чертополохом и клевером. Цветы символизируют различные регионы Великобритании. Над монограммой изображена корона святого Эдуарда. В ней Елизавета II была на коронации.

Монета сделана по заказу британского коллекционера. А дизайн одобрен самой королевой.

[Клэр Макленнан, сотрудница Королевского монетного двора]:
«Коллекционер сотрудничал с нами во время этой работы, в том числе участвовал в разработке дизайна. Он обладает правом собственности на эту монету».

В декабре Королевский монетный двор также выпустил новый набор монет в честь платинового юбилея британской монархини. Всего был отчеканен один миллион 300 тысяч монет.
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