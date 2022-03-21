Принц Уильям и Кейт поучились делать шоколад в Белизе

Британский принц Уильям и герцогиня Кэтрин поучились готовить шоколад традиционным способом в Белизе. Так издавна его..

Британский принц Уильям и герцогиня Кэтрин поучились готовить шоколад традиционным способом в Белизе. Так издавна его делают коренные жители. Процесс начинается с измельчения какао-бобов. Их растирают на специальном каменном инструменте.

Супруги приехали с визитом в Белиз в рамках турне по странам Карибского бассейна. Это первое с начала пандемии совместное путешествие монаршей четы за рубеж. Правда, поездку едва не отменили. Жители деревни, где планировали побывать супруги, устроили протест против визита принца Уильяма.

Монархи всё же прилетели в Белиз, но посетили другие деревни. Они также побывали в общине коренных жителей гарифуна – потомков карибов. Уильям и Кейт поучились их традиционным танцам.

Герцог и герцогиня также побывают в национальном заповеднике Чикибул. После Белиза посетят Ямайку и Багамы. В общей сложности турне продлится неделю. Поездка приурочена к празднованию платинового юбилея Елизаветы II. Белиз, Ямайка и Багамские острова входят в Британское Содружество наций.

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