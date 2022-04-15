Серьёзные вспышки птичьего гриппа в Соединённых Штатах и Франции привели к сокращению глобальных поставок яиц и..

Яичный кризис: перед Пасхой в мире взлетели цены на яйца

Серьёзные вспышки птичьего гриппа в Соединённых Штатах и Франции привели к сокращению глобальных поставок яиц и повышению цен. В итоге потребители с трудом находят основной продукт пасхальных выходных.

Статистика показывает, что в этом году птичий грипп уничтожил более 19 миллионов кур-несушек на коммерческих фермах США. Это стало самой серьезной вспышкой с 2015 года.

Франция также переживает самую сильную вспышку. Было выбраковано около 8% кур-несушек.

Повышение цен особенно болезненно в преддверии Пасхи, когда возрастает спрос на яйца. Их используют для выпечки и окрашивания.

Производители говорят, что в ближайшее время на снижение цен надеяться не приходится, поскольку для возобновления работы заражённых ферм потребуются месяцы.

Так, оптовые цены на крупные яйца на Среднем Западе США выросли почти на 200% по сравнению с прошлым годом.

В результате начали дорожать и другие продукты, которые делают из яиц, например, майонез.

Помимо птичьего гриппа, цепочки поставок на Ближний Восток нарушает и происходящее на территории Украины – крупнейшего производителя яиц в ЕС.

Теперь многие импортеры с Ближнего Востока переключаются на другие государства, в частности Турцию.

Короткая ссылка на эту страницу: