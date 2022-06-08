Уникальный, трудоёмкий и дорогостоящий проект помогает спасать редких северных оленей в Канаде. Этот особенный заповедник называют..

Заповедник для оленят и их мам помогает спасти северных оленей от вымирания

Уникальный, трудоёмкий и дорогостоящий проект помогает спасать редких северных оленей в Канаде. Этот особенный заповедник называют материнским загоном. Здесь самки рожают и растят оленят. Потом их выпускают обратно в лес.

Проект запустили два коренных народа Британской Колумбии. Их цель – возродить популяцию северных оленей из стада Клинсе-За. В 2013 году этих животных оставалось менее сорока.

[Старр Готье, сотрудница заповедника]:

«В последние два года многие оленята, которых мы выпустили в дикую природу, смогли выжить, хотя на них охотятся волки и медведи. А некоторые уже принесли потомство».

За девять лет стадо Клинсе-За увеличилось до 114 голов.

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В Канаде и США северных оленей называют карибу. Их численность начала уменьшаться в 90-х годах. Лесозаготовки, добыча нефти, пожары, расширение городов и продвижение на север белохвостых оленей стали причиной сокращения популяции карибу.

Сейчас в Канаде стараются восстановить численность этих животных. Но специалистам предстоит ещё много работы. В стране также сохранилось одно стадо одомашненных карибу. В нём 3000 голов.

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