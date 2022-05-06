ВОЗ: смертей от COVID в мире может быть в три раза больше

Пандемия COVID унесла намного больше жизней, чем показывает официальная статистика. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения в своём новом отчёте.

В документе говорится, что умерших в три раза больше, чем показывают данные. По официальной статистике, жертв примерно 5,4 миллиона. Однако в реальности за два года пандемии было почти 15 миллионов смертей, напрямую или косвенно связанных с COVID.

Одна из причин такого несоответствия – пропущенные смерти в странах без надлежащей отчётности. По данным ВОЗ, даже до пандемии около шести из десяти смертей в мире не были зарегистрированы.

В отчёте говорится, что почти половина смертей, которые до сих пор не учитывались, произошла в Индии. То есть в результате пандемии там могло умереть 4,7 миллиона человек. При этом официальная статистика показывает 500 тысяч смертей.

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Группа международных экспертов ВОЗ работала над отчётом последние несколько месяцев. Авторы говорят, что новое число также включает смерти, косвенно связанные с COVID-19. Например, тех, кто не мог получить доступ к медицинской помощи по другим причинам, когда системы были перегружены.

ВОЗ называет данные «отрезвляющими». Она также говорит, что нужно инвестировать в более устойчивые системы здравоохранения, которые смогут оказывать услуги во время кризисов.

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