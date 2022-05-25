Вспышку оспы обезьян в Европе и других регионах мира можно сдержать. Об этом заявили во Всемирной..

ВОЗ: вспышку оспы обезьян в Европе можно сдержать с помощью вакцин

Вспышку оспы обезьян в Европе и других регионах мира можно сдержать. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. По словам её представителей, необходимо отслеживать контакты с заболевшими, а также изолировать тех, кто уже заразился.

В настоящее время подтверждено более 250 случаев в 16 странах мира.

[Розамунд Левис, представительница ВОЗ]:

«Это новая болезнь, она возникает последние 20-30 лет. Она известна и хорошо описана. Но сейчас возникла новая ситуация. Болезнь распространяется среди групп населения, в которых раньше не передавалась».

Оспа обезьян – обычно нетяжёлая вирусная инфекция, эндемичная в некоторых регионах Западной и Центральной Африки. До недавней вспышки редко встречалась в других частях мира. Симптомы включают лихорадку и характерную бугристую сыпь.

[Джимми Уитворд, профессор медицины]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Большинство недавних случаев было зарегистрировано в Европе. Для региона это крупнейшая вспышка в истории. Теперь всем, кто заболел или имел контакт с заражёнными, рекомендуют изоляцию на 21 день.

Случаи также были обнаружены в США, Канаде, Австралии и Объединённых Арабских Эмиратах. В основном заразились мужчины в возрасте около 30 лет, имевшие половой контакт с другими мужчинами.

[Розамунд Левис, представительница ВОЗ]:

«Пока нет данных, что эта инфекция передаётся половым путём. Основной способ – это контакт с кожей».

В качестве профилактики от оспы обезьян используют вакцину от обычной оспы.

Германия уже заказала 40 тысяч доз на случай, если вспышка станет более серьёзной.

Франция, Дания и Великобритания также собираются провести локальную вакцинацию среди тех, кто имел контакты с заболевшими.

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