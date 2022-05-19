Исследование: 9 млн человек в год умирает из-за глобального загрязнения

Загрязнение воздуха, воды и почвы убивает девять миллионов человек в год. И этот показатель не меняется..
Дата загрузки: 2022-05-19
Согласно исследованию, каждый шестой умерший в мире скончался от болезней, вызванных загрязнением окружающей среды. Мировая экономика также несёт ущерб – 4,6 триллиона долларов в год.
[Рэйчел Купка, соавтор доклада]:
«Как и следовало ожидать, больше всего пострадали страны с низким и средним уровнем дохода и уязвимые общины. В странах с высоким уровнем дохода – США, странах Европы – наблюдается большой прогресс. А в неблагополучных странах смертность растёт».
В этот раз исследователи более детально изучали, какой именно вид загрязнения приводит к большему количеству смертей. По их словам, есть так называемое современное загрязнение, вызванное индустриализацией и урбанизацией. Другой вид – традиционное загрязнение. Это использование в помещение дровяных плит, грязная вода, отсутствие канализации.
[Рэйчел Купка, соавтор доклада]:
«Количество преждевременных смертей от современного загрязнения с 2000 года увеличилось на 66%. И наоборот, количество смертей от традиционного загрязнения, связанного с бедностью, сократилось».
Но улучшение в одной области компенсируется, ухудшением в другой. Поэтому количество смертей не меняется. Учёные считают, что, возможно, людей умирает даже на несколько миллионов больше.
Загрязнение окружающей среды вызывает лёгочные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также болезни желудочно-кишечного тракта. Больше всего людей умирает от загрязнения воздуха. 1,8 миллиона человек умерли из-за отравления токсичными химическими веществами. Причём в половине эти смертей виновен свинец.
Он содержится в керамической и алюминиевой посуде. Его также обнаружили в специях из Индии, Бангладеш, Марокко и Грузии. Там в специи добавляют хромат свинца для придания красивого жёлтого или красного цвета. Кроме того, свинец есть в автомобильных аккумуляторах. Если их неправильно утилизируют, то свинец попадает в воздух.
Больше всего людей умирает от загрязнения в Индии и Китае – 2,4 миллиона и 2,2 миллиона человек соответственно.
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