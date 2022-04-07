Учёные проверяют животных на вирусы, чтобы предотвратить новые пандемии

Этот олень попал в специальную ловушку в американской Миннесоте в нескольких километрах от канадской границы. От..

Этот олень попал в специальную ловушку в американской Миннесоте в нескольких километрах от канадской границы. От него многого не надо – лишь несколько капель крови.

Группа учёных начала брать пробы у оленей, лосей, медведей и волков. Их цель – узнать, какие ещё вирусы животных могут в будущем мутировать и передаться человеку, как это, возможно, сделал COVID-19.

[Сет Мур, исследователь]:

«Для этого исследования мы ловим диких животных практически круглый год. Мы ловим медведей весной, осенью и зимой, оленей и лосей – зимой, а волков – летом и осенью».

Пандемия коронавируса показала, насколько тесно здоровье животных связано с человеческим.

И хотя истоки COVID-19 пока точно не подтвердили, многие учёные уверены, что вирус передался людям от летучих мышей. Это могло произойти напрямую либо через другой вид, который продавался на зоорынке в китайском Ухане.

Теперь вирус, уже мутировавший, находят у многих животных. Так, его выявили, по меньшей мере, в 24 штатах США.

А в канадском Онтарио местный житель заразился COVID-19 от оленя.

[Мэтью Алиота, биомедик]:«Мы вторгаемся в среду обитания животных, как никогда раньше в истории. Наше взаимодействие с видами диких животных, включая тех, с которыми мы раньше не взаимодействовали регулярно, становится всё более распространённым».

Все пробы привозят в эту лабораторию при Университете Миннесоты. Здесь говорят, что вероятность передачи от животных какого-то нового ранее неизвестного вируса очень высока.

Учёные опасаются, что новые штаммы COVID-19, которыми заражаются животные, могут мутировать ещё больше, и в итоге люди получат новый устойчивый к разработанным вакцинам вирус.

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