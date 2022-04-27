Вторая смерть от Эболы зафиксирована в ДР Конго

Второй пациент умер от лихорадки Эбола на северо-западе ДР Конго. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения...

Второй пациент умер от лихорадки Эбола на северо-западе ДР Конго. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Это произошло через несколько дней после новой вспышки этого смертельно опасного заболевания.

Второй жертвой стала 25-летняя женщина. Ранее от Эболы также скончался отец её мужа.

У первого пациента симптомы проявились 5 апреля. Но он не обращался за медицинской помощью более недели. Умер в центре лечения лихорадки Эбола 21 апреля.

Теперь медицинские работники спешат найти всех людей, с которыми контактировал умерший. Уже выявлено более 145 человек. Сейчас за ними пристально наблюдают.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Генетическое тестирование показало, что первый случай в городе Мбандака был новым «вторичным событием». Это означает, что вирус передался от заражённого животного, и что вспышка не связана с предыдущими очагами болезни.

Экваториальные леса Конго – естественный резервуар вируса Эбола.

В стране уже было 13 эпидемий лихорадки. Самая недавняя продолжалась с 2018 по 20-й год. Тогда умерло почти 2300 человек.

Эбола – это геморрагическая лихорадка. Её летальность составляет от 25 до 90%. В среднем – около 50%.

При этом вакцину от Эболы разработали лишь недавно. Она доступна в нескольких странах с конца 2019 года.

Короткая ссылка на эту страницу: