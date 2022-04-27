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Вторая смерть от Эболы зафиксирована в ДР Конго

Вторая смерть от Эболы зафиксирована в ДР Конго

Второй пациент умер от лихорадки Эбола на северо-западе ДР Конго. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения...

Дата загрузки: 2022-04-27

Вторая смерть от Эболы зафиксирована в ДР Конго
Второй пациент умер от лихорадки Эбола на северо-западе ДР Конго. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Это произошло через несколько дней после новой вспышки этого смертельно опасного заболевания.

Второй жертвой стала 25-летняя женщина. Ранее от Эболы также скончался отец её мужа.

У первого пациента симптомы проявились 5 апреля. Но он не обращался за медицинской помощью более недели. Умер в центре лечения лихорадки Эбола 21 апреля.

Теперь медицинские работники спешат найти всех людей, с которыми контактировал умерший. Уже выявлено более 145 человек. Сейчас за ними пристально наблюдают.

Генетическое тестирование показало, что первый случай в городе Мбандака был новым «вторичным событием». Это означает, что вирус передался от заражённого животного, и что вспышка не связана с предыдущими очагами болезни.

Экваториальные леса Конго – естественный резервуар вируса Эбола.

В стране уже было 13 эпидемий лихорадки. Самая недавняя продолжалась с 2018 по 20-й год. Тогда умерло почти 2300 человек.

Эбола – это геморрагическая лихорадка. Её летальность составляет от 25 до 90%. В среднем – около 50%.

При этом вакцину от Эболы разработали лишь недавно. Она доступна в нескольких странах с конца 2019 года.
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