Оползень в Бразилии: погибших около сотни

Масштабная спасательная операция в Бразилии. В городе Петрополис в гористой местности штата Рио-де-Жанейро в результате ливней..

[Клаудио Кастро, губернатор штата Рио-де-Жанейро]:

«Думаю, пока не время обсуждать цифры. Сейчас нужно найти выживших в этом хаосе, откопать всех людей».

Масштабная спасательная операция в Бразилии. В городе Петрополис в гористой местности штата Рио-де-Жанейро в результате ливней сошёл оползень. Под завалами оказалось около 80 жилых домов.

На данный момент обнаружены тела 94 погибших. По словам властей, их может стать больше, разбор завалов продолжается. 24 человека обнаружили живыми.

Свои дома были вынуждены покинуть более 300 человек. В городе ввели режим ЧП.

Местные жители пытаются навести порядок на улицах, но пока не знают, за что хвататься.

[местная жительница]

«Воды было под два метра – очень много, сплошная вода. Такого мы раньше никогда не видели. Не знаю, что сказать, мы потеряли всё, полностью».

Президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал предоставить помощь пострадавшему городу.

Начиная с декабря, смертоносные наводнения и оползни также были на северо-востоке Бразилии и в штате Сан-Паулу.

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