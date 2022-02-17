Крошечная деревушка Гербертон в горах на северо-востоке Австралии вряд ли похожа на центр международного шпионажа. Но..

Музей шпионских камер работает там, где его увидеть не ожидаешь

Крошечная деревушка Гербертон в горах на северо-востоке Австралии вряд ли похожа на центр международного шпионажа.

Но каждый год сюда стекаются тысячи людей, чтобы увидеть единственный в Австралии музей шпионских камер.

Может показаться, что они – реквизит фильмов об агенте 007. На самом деле все камеры настоящие. Шпионы использовали их во время Холодной войны.

Вот, например, камера в виде пуговицы. Её любили шпионы КГБ.

[Майкл Петерсен, владелец музея]:

«Пуговица надевается вот так. Провод уходит во внутренний карман. Чтобы сделать фото, нужно просто его сдавить».

А это камера, замаскированная под пачку сигарет.

[Майкл Петерсен, владелец музея]:

«Вас ищут русские. Ждут у вашего посольства, вы работаете в Лондоне. Они стоят у вашего посольства, подходят к вам с сигаретой, просят закурить и фотографируют».

Фотограф Майкл Петерсен был управляющим компании реального австралийского шпиона Роя Жака, который использовал несколько камер во время секретных миссий в Корее.

С тех пор коллекция пополнилась тысячами камер.

[Майкл Петерсен, владелец музея]:

«Некоторые были просто в сараях на заднем дворе. Их оставил там дедушка, а позже, после его смерти, нашли дети».

Очень часто работники предприятий по производству шпионских камер не знали, чем они занимаются.

[Майкл Петерсен, владелец музея]:

«Каждую деталь изготавливали на разных фабриках. То есть работники понятия не имели, для чего нужна эта деталь».

В музей за годы его существования заходило много интересных посетителей.

[Майкл Петерсен, владелец музея]:

«Было много шпионов, людей, которые работали военными фотографами, вели слежку».

Музей может похвастаться не только крупнейшей в Австралии коллекцией шпионских камер, но и просто редкими моделями XIX века.

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