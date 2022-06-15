В Венецианском гетто реставрируют синагоги XVI века

Венецианское гетто – старейшее в мире. Оно было основано в 1516 году на острове в районе..

Венецианское гетто – старейшее в мире. Оно было основано в 1516 году на острове в районе Каннареджо. А вскоре здесь построили первую в Венеции синагогу. В XVII веке еврейская община выросла до 5000 человек. Синагог тоже стало больше.

Сейчас в трёх из них идёт реставрация. Она обойдётся в десять миллионов евро.

Некоторые специалисты впервые работают в синагоге. Для них здесь много удивительного.

[Сильвия Боэль, архитектор]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Самый большой сюрприз нас ждал в этом ковчеге (где хранятся свитки Торы). Мы убирали оттуда ткань на время реставрации и нашли потайной шкаф, также обитый старинной тканью. Он явно служил тайником для сокровищ».

В Каннареджо по-прежнему работают еврейские пекарни и рестораны. Всё так же здесь продают еврейские сувениры, но самих евреев осталось меньше полутысячи. Небольшая община не может оплатить реставрацию. Поэтому израильский искусствовед организовал сбор средств. Пока на ремонт пожертвовали шесть миллионов евро.

[Дэвид Ландау, искусствовед]:

«Я эксперт по искусству эпохи Возрождения и специализируюсь на этом периоде. Всю жизнь я работал там, где старались вернуть к жизни произведения искусства времён Ренессанса. Поэтому я огорчился, увидев синагоги в таком бедственном состоянии».

Реставрация синагог важна не только для сохранения исторических памятников, но и для развития местной экономики.

[жительница Венеции]:

«Я надеюсь, что реставрация принесёт пользу людям, привлечёт больше туристов, и они смогут узнать об истории гетто, что очень важно».

В 1516 году Папа Римский потребовал изгнать евреев из Венеции. Но их просто поселили отдельно на острове, где находились литейные цеха. По-итальянски они назывались «гетто нуово», или «новая литейная». Возможно, поэтому и в других городах еврейские кварталы стали называть «гетто».

Всего в Каннареджо было построено пять синагог. Две из них по-прежнему действующие. В рамках проекта планируют также отреставрировать еврейские музеи и технические помещения. Ремонт должен завершиться к концу следующего года. Правда, на него ещё предстоит собрать четыре миллиона евро.

Короткая ссылка на эту страницу: