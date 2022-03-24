Таксисты Испании протестуют против высоких цен на бензин

Сотни водителей такси устроили в центре Барселоны необычный протест. Они проехали медленным парадом по улицам города...

[Кристиан Наварро, представитель профсоюза таксистов]:

«Мы просим правительство о прямой помощи сектору, особенно для снижения роста цен на топливо. Как? Нужна прямая помощь, которая смягчит разницу в цене». [Тито Альварес, представитель профсоюза таксистов]:

«Я понятия не имею, что делать. Это должны исправить ответственные лица. Нельзя, чтобы таксисты работали себе в убыток».

Сотни водителей такси устроили в центре Барселоны необычный протест. Они проехали медленным парадом по улицам города. Так они выражают недовольство растущими ценами на бензин.

Правительство предложило пакет помощи в размере 500 миллионов евро. Однако водители сочли его расплывчатым и недостаточным для компенсации стремительного роста цен на дизельное топливо.

На прошлой неделе протестовали также дальнобойщики. Они заблокировали порты и некоторые дороги. К протестам присоединились три крупные транспортные ассоциации.

[Мохаммад Шер, таксист]:

«Весь бензин, газ и дизельное топливо поступают напрямую из России и Украины, и я думаю, что из-за боевых действий цены действительно выросли. Но власти заставляют платить нас, цены не снижают».

На работу отказались выходить также члены рыболовных профсоюзов.

[Рамон Алонсо Манейро, рыбак]:

«При таких затратах на топливо, как сейчас, оно того не стоит. У нас уходит на топливо 24 тысячи в неделю, а на одной лодке можно заработать 30-34 тысячи. То есть работа того не стоит, потому что нужно ещё оплачивать страховку и прочее. Расходы рыбаков не покрываются».

Из-за протеста водителей грузовиков в стране ожидают нехватки продуктов питания. Так, ведущий испанский производитель макарон и хлеба Gallo предупредил в среду, что остановит производство, если конфликт не будет разрешён в течение 48 часов.

Это уже привело к паническим покупкам в супермаркетах.

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