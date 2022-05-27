Самое старое дерево в мире, вероятно, растёт в Чили

Где же всё-таки находится самое старое дерево из ныне существующих на нашей планете? Возможно, вот оно...

Где же всё-таки находится самое старое дерево из ныне существующих на нашей планете? Возможно, вот оно. Это лес на юге Чили.

Согласно новому исследованию, этому кипарису может быть более 5000 лет. Большая часть его ствола отмерла. Оно покрыто мхами, лишайниками и даже другими деревьями.

Долгожителя обнаружил 50 лет назад дедушка учёного, который исследует его сейчас. У кипариса есть имя – Прадедушка. Определить его точный возраст пока затрудняются. Обычно его считают по кольцам в стволе, вырезая цилиндр метр длиной. Однако у Прадедушки ствол диаметром четыре метра, и добраться до его середцевины имеющимися приборами не удалось.

Исследователь использовал другие способы и пришёл к выводу, что дереву может быть около 5484 лет.

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[Джонатан Баричивич, учёный]:

«80% всех траекторий роста говорят о том, что этому дереву больше 5000 лет. И есть только 20% вероятности, что дерево младше».

То есть всё указывает на то, что это дерево примерно на полтысячи лет старше нынешнего рекордсмена – сосны, которая растёт в Калифорнии. Ей 4853 года.

Чилийский Прадедушка растёт в Национальном парке Алерсе-Костеро. При этом к нему – свободный доступ. Туристы рады, а вот специалисты беспокоятся. Люди часто фотографируются на его корнях и даже отковыривают кусочки коры на память. Для сравнения, в США подобные старые деревья держат подальше от глаз общественности, чтобы им не нанесли ущерб.

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