Самое старое дерево в мире, вероятно, растёт в Чили

Где же всё-таки находится самое старое дерево из ныне существующих на нашей планете? Возможно, вот оно...
Дата загрузки: 2022-05-27
Согласно новому исследованию, этому кипарису может быть более 5000 лет. Большая часть его ствола отмерла. Оно покрыто мхами, лишайниками и даже другими деревьями.
Долгожителя обнаружил 50 лет назад дедушка учёного, который исследует его сейчас. У кипариса есть имя – Прадедушка. Определить его точный возраст пока затрудняются. Обычно его считают по кольцам в стволе, вырезая цилиндр метр длиной. Однако у Прадедушки ствол диаметром четыре метра, и добраться до его середцевины имеющимися приборами не удалось.
Исследователь использовал другие способы и пришёл к выводу, что дереву может быть около 5484 лет.
[Джонатан Баричивич, учёный]:
«80% всех траекторий роста говорят о том, что этому дереву больше 5000 лет. И есть только 20% вероятности, что дерево младше».
То есть всё указывает на то, что это дерево примерно на полтысячи лет старше нынешнего рекордсмена – сосны, которая растёт в Калифорнии. Ей 4853 года.
Чилийский Прадедушка растёт в Национальном парке Алерсе-Костеро. При этом к нему – свободный доступ. Туристы рады, а вот специалисты беспокоятся. Люди часто фотографируются на его корнях и даже отковыривают кусочки коры на память. Для сравнения, в США подобные старые деревья держат подальше от глаз общественности, чтобы им не нанесли ущерб.
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