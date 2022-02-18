«Все мои друзья погибли»: в Бразилии растёт число жертв оползня

С лопатами, вёдрами и мотыгами собрались жители города Петрополис на востоке Бразилии там, где ещё недавно..

С лопатами, вёдрами и мотыгами собрались жители города Петрополис на востоке Бразилии там, где ещё недавно стояли их дома. Под завалами из щебня и грязи люди ищут своих близких.

Здесь сошёл оползень.

Хильда потеряла своего племянника и его дочь.

[местная жительница]:

«Они как в воду канули. Единственное, что мы смогли найти – одежда и обломки».

Под завалами оказалось около 80 жилых домов. На месте трагедии продолжают работать более 500 спасателей.

Число погибших возросло до 104. В том числе 13 детей.

[местная жительница]:

«Я живу здесь 44 года и никогда такого не видела. Так умереть… У меня погибли все друзья, я полностью разбита, моё сердце – с теми, кто там под слоем грязи».

Оползни сошли после сильных ливней. Только во вторник здесь выпала месячная норма осадков. Затопило улицы, поток воды смывал автомобили и автобусы.

Свои дома были вынуждены покинуть более 420 человек. Их разместили в зданиях школ.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро сравнил пострадавший район с зоной боевых действий. Президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал помочь региону и посетит его в ближайшее время, когда вернётся из официальной поездки в Россию и Венгрию.

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